India-Germania: ministri Esteri firmano accordo di partenariato per la migrazione e la mobilità (2)

- Il documento appena siglato contiene disposizioni specifiche per facilitare la mobilità e le opportunità lavorative e per favorire lo scambio di competenze e talenti. Le disposizioni riguardano, tra l’altro il Centro di valutazione accademica tedesco a Nuova Delhi, l’estensione a 18 mesi dei permessi di soggiorno per gli studenti indiani, il rilascio di circa 3.000 visti all’anno per gli indiani in cerca di lavoro in Germania, la liberalizzazione dei visti per ingressi multipli per soggiorni di breve durata e la semplificazione delle procedure di riammissione. È prevista l’istituzione di un gruppo di lavoro congiunto per approfondire ulteriormente la cooperazione nel settore. (Inn)