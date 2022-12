Sociale: Perego, grazie a tutti coloro che con volontariato sostengono iniziative di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie a tutte le persone, anche delle nostre Forze armate che con l'attività di volontariato sostengono le iniziative di pace, gli aiuti umanitari e di assistenza medica". Lo afferma in una nota il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago. Oggi è la giornata scelta dalle Nazioni Unite per celebrare ogni anno la Giornata internazionale del volontario per lo sviluppo economico e sociale. L'Onu ha invitato gli Stati membri a prendere misure per aumentare la consapevolezza dell'importante contributo delle attività di volontariato, in modo da stimolare più persone di ogni condizione a offrire i propri servizi come volontari, sia nel proprio paese sia all'estero. "In questa giornata abbiamo un motivo in più per riconoscere il lavoro, il tempo e le capacità dei volontari in tutto il mondo con le stellette e senza", conclude Perego. (Res)