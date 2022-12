Italia-Brasile: al teatro sinfonico di Salvador di Bahia il concerto "Viva Morricone - Cineconcerto Italiano"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto l'1 dicembre presso il teatro sinfonico di Salvador di Bahia il concerto "Viva Morricone - Cineconcerto Italiano", evento musicale dedicato al genio di Ennio Morricone. Nel corso del concerto, organizzato dall'Associação Amigos do Teatro Castro Alves, co-sponsorizzato dall'ambasciata d'Italia in Brasilia e dal consolato di Recife, con il supporto del consolato onorario di Salvador, l'orchestra sinfonica di Bahia ha eseguito di fronte ad oltre 1.500 spettatori 9 tra le più celebri colonne sonore del maestro italiano. Straordinario il successo dell'iniziativa, ulteriore conferma degli storici legami culturali che uniscono Italia a Salvador, recita una nota dell'ambasciata. (Com)