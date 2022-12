Speciale energia: Paesi G7 e Australia approvano accordo Ue su tetto al prezzo del petrolio russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi membri del G7, insieme all’Australia, hanno approvato l’accordo raggiunto dagli Stati membri dell’Unione europea su un tetto di 60 dollari al barile per le importazioni di petrolio russo. In una nota, i Paesi aderenti alla coalizione globale per il tetto al prezzo del petrolio hanno sottolineato che la misura contribuirà a limitare in maniera significativa i proventi energetici della Federazione Russa, e quindi anche la capacità del Cremlino di finanziare la continuazione del conflitto in Ucraina. “Ribadiamo ancora una volta la determinazione a ridurre la dipendenza dei singoli Paesi dal petrolio proveniente dalla Russia, indipendentemente dall’imposizione del tetto al prezzo delle importazioni”, si legge nella nota, in cui i Paesi firmatari esortano anche le nazioni del terzo mondo ad adottare il tetto al prezzo del petrolio russo, per stabilizzare i mercati energetici internazionali. Nel documento viene anche ricordato che la misura entrerà ufficialmente in vigore il prossimo 5 dicembre, o “poco dopo”. (Was)