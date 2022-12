Speciale energia: Germania, lo Stato non entrerà in Vng

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato tedesco non acquisirà una partecipazione in Vng, azienda per il gas con sede a Lipsia. Come riferisce il quotidiano “Bild”, l’impresa ha ritirato la domanda di aiuti di Stato presentata al governo federale. Come altre società per l’energia della Germania, Vng è stata colpita dalla decisione della Russia di sospendere le esportazioni di gas. Ora, l’azienda ha comunicato di aver concluso un accordo con il governo tedesco sulla compensazione delle perdite che ha subito a causa dell’approvvigionamento di gas su altri mercati. (Geb)