Speciale energia: Gentiloni, Ue non trascura obiettivi per ridurre emissioni, nostro impegno resta forte

- L’Unione europea non sta trascurando o indebolendo i suoi obiettivi per quanto riguarda la transizione verde. “Questa deviazione è solo temporanea”. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, intervenendo all’ottava edizione dei Med Dialogues in corso a Roma. “Dobbiamo andare attraverso questo difficile momento diversificando le nostre forniture di energia, noi abbiamo ridotto enormemente la dipendenza dal gas russo e lo abbiamo fatto grazie a forti relazioni con Paesi del Mediterraneo (allargato) come l’Algeria e il Qatar”, ha aggiunto Gentiloni secondo cui l’impegno dell’Ue resta “forte” nel ridurre le emissioni. “L’Unione ha un ruolo guida nella transizione verde che sarà utile per altri player nel momdo e anche per la nostra economia”, ha proseguito il commissario Ue. (Res)