Speciale energia: von der Leyen, con legge su inflazione rischio di concorrenza sleale e chiusura mercati

- C'è il rischio che la legge sull’inflazione degli Stati Uniti, la cosiddetta Inflation reduction act (Ira), porti a una concorrenza sleale e possa chiudere i mercati e frammentare le stesse filiere fondamentali che sono già state messe alla prova dalla pandemia di Covid-19. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento a Bruges al Collegio d’Europa. “Dobbiamo esaminare attentamente questi problemi e allo stesso tempo imparare cosa potremmo fare meglio”, ha aggiunto. “Se sei un consumatore negli Stati Uniti, ottieni uno sgravio fiscale quando acquisti veicoli elettrici se sono stati fabbricati negli Usa. E se sei un produttore di batterie per quegli stessi veicoli elettrici, ottieni uno sgravio fiscale se produci negli Stati Uniti", ha spiegato von der Leyen. "Ciò significa che una casa automobilistica ottiene un doppio vantaggio per la produzione in Nord America e l'acquisto di parti negli Stati Uniti”, ha proseguito von der Leyen, secondo cui la “concorrenza tra Europa e Stati Uniti può spingere entrambe le nostre industrie ad eccellere, innovare e trasformarsi più rapidamente”. “Per questo credo nella necessità di investire in due basi industriali di energia pulita su entrambe le sponde dell'Atlantico”, ha sottolineato ancora la presidente della Commissione europea. (Beb)