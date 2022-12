Speciale energia: von der Leyen, adeguare regole per rendere più facile investire su transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario adeguare le regole comunitaria per rendere più facili gli investimenti pubblici e alimentare la transizione energetica. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento a Bruges al Collegio d’Europa. “Gli aiuti di Stato sono uno strumento collaudato qui in Europa a incentivare le attività imprenditoriali per il pubblico interesse. L'estate scorsa, per esempio, abbiamo approvato 5,4 miliardi di euro in aiuti di Stato (…). Di questi investimenti pubblici beneficeranno 35 imprese di 15 Stati membri, dal Portogallo alla Danimarca, dalla Finlandia all'Italia. Aiuteranno a portare nuove tecnologie dal laboratorio alla fabbrica, per la produzione di idrogeno, per lo stoccaggio e per camion, treni e navi alimentati a idrogeno. È uno dei tanti esempi della nostra politica sugli aiuti di Stato al servizio della tecnologia pulita”, ha aggiunto. (Beb)