Speciale energia: Spagna, Paese conta già su portafoglio di progetti di idrogeno verde a 15,5 gigawatt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna ha già un portafoglio di progetti di idrogeno rinnovabile di oltre 15,5 gigawatt (GW), a fronte di 4 GW per il 2030 stabilito nella tabella di marcia approvata dal governo. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Europa Press", il Paese dispone attualmente di un totale di 80 progetti distribuiti su tutto il territorio nazionale e di questi la maggior parte sono destinati ad applicazioni industriali per l'idrogeno rinnovabile, per un totale di 27, e alla mobilità (terrestre e marittima) con 29 progetti. La Spagna è il quinto Paese al mondo per l'energia eolica, l'ottavo per la produzione di energia rinnovabile e di tutti i progetti di idrogeno verde a livello mondiale, il 20 per cento si trova in Spagna, dietro solo agli Stati Uniti. Nei giorni scorsi, la compagnia petrolifera Cepsa ha annunciato la costruzione del più grande progetto di idrogeno verde in Andalusia con un investimento di circa 3 miliardi di euro che prevede l'avvio di due nuovi impianti, con una capacità di 2 GW e una produzione fino a 300 mila tonnellate di idrogeno verde all'anno a Campo de Gibraltar (Cadice) e Palos de la Frontera (Huelva). Inoltre, il progetto sarà accompagnato da un ulteriore investimento di miliardi di euro per sviluppare un portafoglio di 3 GW di progetti di energia eolica e solare per la generazione di elettricità rinnovabile. (Spm)