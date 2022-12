Francia: iniziato il processo in appello per Sarkozy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperto a Parigi il processo in appello per l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy, accusato di corruzione e traffico di influenze in quello che è stato ribattezzato come "l'affare delle intercettazioni". Insieme all'ex capo dello Stato, alla sbarra ci sono il suo avvocato Thierry Herzog e l'ex magistrato Gilbert Azibert. Nel 2021 Sarkozy è stato condannato in primo grado ad un anno di prigione. Il caso si è aperto nel 2014, dopo delle intercettazioni telefoniche effettuate dagli inquirenti che stavano indagando sui presunti finanziamenti librici a Sarkozy. Ascoltando delle telefonate tra l'ex presidente ed Herzog, sono emerse quello che l'accusa definisce un atto di corruzione nei confronti di Azibert. L'ex magistrato avrebbe esercitato al sua influenza di alcuni dossier giuridici che riguardavano Sarkozy in cambio di un prestigioso posto da magistrato a Monaco. (Frp)