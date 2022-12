Legge Bilancio: Gasparri (FI), incentivare assunzioni con detassazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Prendere il reddito di cittadinanza per 30 anni non la ritengo la miglior prospettiva di vita. Dobbiamo avviare i cittadini al lavoro quindi incentivando le assunzioni attraverso la detassazione. Per quanto riguarda invece il salario, ritengo che la contrattazione sia la via migliore per definirlo. Continuiamo a sostenere le politiche sociali ma cerchiamo anche di utilizzare questi fondi per dare assistenza ai più deboli, ai disabili e agli anziani attraverso l'aumento delle pensioni minime". Lo ha detto il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, a "L'aria che tira", su La7. (Rin)