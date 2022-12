Legge Bilancio: Colosimo (Fd'I), su evasione fiscale il Pd è in una dimensione parallela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Qualcuno avvisi i deputati del Pd Mancini e Pagano che da qualche annetto in Italia esiste lo scontrino fiscale. Se il Pd arriva a pensare che per combattere l'evasione fiscale uno Stato debba per forza far ricorso ad una moneta privata gestita dalle banche, il cui costo deve gravare in forza di legge sugli esercenti, siamo ufficialmente entrati in una dimensione parallela. Ma così come non stupisce la presa di posizione di Bankitalia in favore delle banche, non stupisce nemmeno quella del Pd". E' quanto dichiara in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, Chiara Colosimo.(Com)