Torino: firmato accordo tra Comune, Prefettura e Asl per facilitare accesso sanitario a rifugiati

- La Città di Torino, la Prefettura e l'Asl hanno firmato oggi un accordo che mira a facilitare l'accesso ai servizi sanitari per i richiedenti asilo e i rifugiati. "L'accordo – ha dichiarato Raffaele Ruberto, Prefetto di Torino - rappresenta un miglioramento importante nella fruizione dei servizi sanitari nell'interesse non solo dei migranti ma anche della collettività". Mentre il direttore generale dell'Asl Carlo Picco ha sottolineato che, "la firma è in linea con gli obiettivi aziendali che puntano allo sviluppo di procedure amministrative semplificate e condivise con gli altri enti pubblici. Questa metodologia di lavoro interistituzionale permette di ottimizzare le risorse riducendo la produzione di documenti ridondanti e l'afflusso di utenti agli sportelli". (segue) (Rpi)