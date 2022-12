Imprese: Bper Banca riorganizza struttura area commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bper Banca riorganizza la struttura dell’Area Business: a partire dal primo dicembre, sono state costituite tre nuove strutture, a diretto riporto dell’Amministratore delegato e direttore generale Piero Luigi Montani, che sostituiscono gli assetti operanti fino a questo momento. Il nuovo impianto organizzativo risponde alle linee dettate dal piano industriale 2022-25 che prevede, tra le diverse progettualità, una forte specializzazione delle filiere commerciali e un impulso alla digitalizzazione nei processi di vendita, elementi che consentiranno di assumere decisioni più rapide e ancora più orientate ai bisogni della clientela. La Banca, per seguire al meglio la propria clientela, ha quindi deciso di creare tre nuove strutture al servizio dell’attività commerciale: il Retail and Commercial Banking, affidato a Stefano Vittorio Kuhn, che si occupa del coordinamento delle Direzioni Territoriali, della rete commerciale di filiali e centri imprese e del presidio e dello sviluppo delle attività in favore di famiglie, piccoli operatori economici e imprese. Inoltre, la business unit sovraintende le aree dei canali digitali, delle strategie assicurative e del marketing strategico, oltre a promuovere e sviluppare i servizi nell’ambito dei sistemi di pagamento e della consulenza alle imprese rivolte all’export; il Corporate e Investment Banking, guidato da Marco Mandelli, a presidio diretto dell’offerta alle imprese di grandi dimensioni e dei prodotti e servizi di Finanza strutturata, Corporate Finance e Consulenza in ambito Investment Banking dedicati a tutta la clientela del Gruppo; il Private e Wealth Management, che risponde a Fabrizio Greco, si occupa della strategia di crescita del Gruppo nel risparmio gestito e vita presidiando il modello di consulenza, l’offerta di prodotti e servizi, i rapporti con le società prodotto e le strategie di investimento. La business unit sovraintende, altresì, alla gestione e allo sviluppo del Private Banking, dei Grandi Patrimoni e della Rete dei Consulenti Finanziari.(Rin)