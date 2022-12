Marocco: gruppo fosfati Ocp annuncia 13 miliardi di investimenti verdi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il gruppo si è affidato alle capacità di ricerca e sviluppo dell'Università politecnica Mohammed VI per cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie industriali e digitali e sviluppare competenze nelle tecnologie innovative per affrontare le sfide dell'agricoltura sostenibile e della sicurezza alimentare”, si legge nella nota del gabinetto reale. Nel corso ella presentazione, il gruppo ha inoltre spiegato che avrebbe investito in energia solare ed eolica, prevedendo di fornire a tutti i suoi impianti industriali energia verde entro il 2027. Obiettivo annunciato è inoltre slegarsi dalle importazioni investendo nel settore dell’idrogeno e dell’ammoniaca verde “per conquistare una fetta importante del mercato dei fertilizzanti”. (Mar)