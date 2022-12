Sardegna: riciclaggio denaro camorra, sei villette sotto sequestro in Gallura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Operazione contro il riciclaggio di denaro proveniente dalla camorra della Guardia di Finanza. Sei villette del valore complessivo di 2,6 milioni di euro sono state sequestrate dai finanzieri in località Porto Pollo, nel comune di Palau, in Gallura, in applicazione delle disposizioni emesse dal Tribunale di Napoli, in base al "Codice Antimafia", su proposta della Procura di Napoli. L'operazione delle Fiamme Gialle ha interessato sei province italiane e ha portato a un maxi sequestro di beni, per un totale di 290 milioni di euro, riconducibili all'imprenditore campano Antonio Passarelli, 65 anni, sottoposto ad arresti domiciliari. Le villette poste sotto sequestro a Porto Pollo riguardano acquisti registrati nel 1998. Quattro risultano intestati a Teresa Gervasio, 63 anni, moglie di Passerelli, e due al loro figlio Pasquale, 45 anni. Le case, in zona turistica di pregio, furono acquistati all'epoca per una cifra molto bassa, poco più di 150 mila euro. Il loro valore oggi è stimato intorno ai 2,6 milioni di euro. (Rsc)