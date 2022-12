Mali: Cedeao intima alla giunta di liberare i militari ivoriani entro gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di transizione del Mali hanno tempo fino all'1 gennaio per rilasciare i 46 militari ivoriani detenuti a Bamako da luglio con l'accusa di essere mercenari intenti a destabilizzare il Paese. Lo hanno deciso i capi di Stato e di governo della Comunità dei Paesi dell'Africa occidentale (Cedeao), che ieri si sono riuniti ad Abuja, in Nigeria nel quadro della 62sima sessione ordinaria della Conferenza dell'organismo. Dopo aver qualificato come "inaccettabile" la prolungata detenzione dei militari, la Cedeao ha intimato a Bamako di rilasciarli prima del prossimo 1 gennaio, minacciando in caso contrario di applicare altre sanzioni, e ha annunciato la creazione di una nuova forza regionale incaricata di lottare contro il terrorismo e di ristabilire l'ordine costituzionale. Parlando ai giornalisti a margine del vertice, il presidente della commissione Cedeao Omar Touray ha ricordato che il caso ha sollevato forti tensioni fra Bamako e Yamoussoukro, e annunciato che nel tentativo di appianare le divergenze è attesa prossimamente in Mali una visita del mediatore ufficiale ed attuale presidente del Togo, Faure Gnassingbé. Per quanto riguarda l'istituzione della nuova forza regionale Touray ha spiegato che i leader della Cedeao "hanno deciso di ricalibrare la nostra architettura di sicurezza", nel tentativo di "non affidarsi più ad attori esterni". I leader comunitari si sono detti "decisi a istituire una forza regionale che interverrà quando necessario, sia che si tratti di sicurezza, terrorismo o ripristino dell'ordine costituzionale negli Stati membri", ha aggiunto il Touray.(Res)