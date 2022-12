Serbia: Camera commercio pubblica Dichiarazione su trasformazione verde economia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le sue parole, in futuro l'economia serba non potrà esportare nell'Unione europea a prezzi competitivi, se i prodotti non saranno realizzati in conformità con le condizioni di efficienza energetica, neutralità carbonica ed economia circolare. "I cambiamenti accelerati nel mercato dei Paesi dell'Ue, il nostro più importante partner commerciale estero, includono il passaggio da un modello lineare a uno circolare, l'istituzione dell'efficienza energetica, l'adozione di standard Ue relativi alla quantità di materie prime riciclate utilizzate, il controllo delle emissioni di gas serra e nuovi standard di rendicontazione non finanziaria che condizioneranno molto rapidamente la competitività delle imprese nazionali", ha sottolineato Vesovic, il quale ha aggiunto che la transizione verde dovrebbe dar vita a molti nuovi posti di lavoro nel Paese balcanico. (Seb)