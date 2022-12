Autonomia: Calderoli, definire Lep e poi parlare di costi, fabbisoni e trasferimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema dell'autonomia "io ho fatto un confronto-scontro. Quello che era emerso in maniera evidente da parte di tutti è che prima bisogna definire i Lep (livelli essenziali di prestazione). Definiti quelli, finalmente si può parlare di costi e fabbisogni standard e dei trasferimenti". Lo ha affermato oggi il ministro per gli affari regionali e l'autonomia, Roberto Calderoli, durante il suo intervento al festival "L'Italia delle Regioni", in corso a Palazzo Lombardia. "È stato messo un articolo nella legge di Stabilità, il 143, dove c'è una cabina di regia: per la prima volta qualcuno farà una ricognizione della funzione legislativa dello Stato e delle Regioni - ha spiegato Calderoli -. Finalmente dà la risposta su cosa è meglio che faccia lo Stato e cosa le Regioni". "Forse è la volta buona che riusciamo a chiarire. Sei mesi di ricognizione e poi inizieranno ad uscire con i Lep, i costi e i fabbisogni standard", ha concluso il ministro. (Rem)