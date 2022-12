Speciale difesa: Craxi, crescente influenza russa in Sahel, Europa in ritardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra in Ucraina ha “effetti diretti e dirompenti nel Mediterraneo e nel Mediterraneo profondo” e in realtà come la Libia, il Mali o il Burkina Faso c’è “una crescente influenza russa che si sviluppa sia militarmente – pensiamo al gruppo Wagner – sia con campagne di disinformazione e di destabilizzazione sistemica”, mentre l’Europa “è in ritardo”. Lo ha detto Stefania Craxi, presidente della commissione Affari esteri e Difesa del Senato al panel “Sahel, Nord Africa, Europa: il percorso verticale dell’instabilità” nell’ambito della conferenza Med Dialogues 2022 in corso a Roma. Secondo Craxi, l’Europa “ha compreso troppo tardivamente la verticalità delle sfide del Sahel” e, ancora oggi, manca “una effettiva strategia europea coerente e articolata al livello comunitario” in un’area, quella del Mediterraneo allargato, dove “si consuma un pezzo non marginale del conflitto russo-ucraino con le connesse partite geopolitiche che ne derivano”. (Res)