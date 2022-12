Speciale difesa: sottosegretario Docherty, collaborazione molto speciale nel settore della difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il sottosegretario di Stato per l’Europa del Regno Unito, Leo Docherty, ha avuto uno "scambio di visioni molto cordiale" con il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, nel corso della sua visita a Roma. Lo riferisce lo stesso Docherty in un punto stampa a margine al Med Dialogues 2022 in corso a Roma. "Abbiamo discusso di un’ampia e profonda serie di questioni bilaterali. Abbiamo un interesse condiviso significativo sulla politica relativa all’Ucraina e sul sostegno risoluto alla difesa della sovranità ucraina, ma anche per quanto riguarda il lavoro condiviso su energia, immigrazione e difesa", ha aggiunto. “C’è una collaborazione in essere molto speciale e storica sulla difesa tra il Regno Uniti e l’Italia. Spero che avrete visto la Banda della Marina militare reale suonare davanti al Colosseo grazie al nostro ambasciatore. Questo è uno dei simboli della storica e significativa collaborazione nella difesa. La sicurezza alle grandi sfide alla sicurezza dell’Europa dipende dalla collaborazione”, ha concluso. (Res)