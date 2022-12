Speciale difesa: sottosegretario britannico Docherty, serve risposta coordinata con i Paesi di partenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il Regno Unito ha una esperienza simile all’Italia nel Regno Unito per quanto riguarda i grandi numeri di migranti economici, “così come con la difesa, la risposta dipende dalla collaborazione tra i Paesi, sia da parte dei Paesi dell'Europa occidentale ma anche a monte da dove vengono queste persone”. Lo ha detto il ministro di Stato per l’Europa del Regno Unito, Leo Docherty, in un punto stampa a margine al Med Dialogues 2022 in corso a Roma. “Una parte importante del nostro focus per lo sviluppo e del nostro impegno diplomatico internazionale consiste nell'assicurare che i migranti non vadano in Europa perché le condizioni nei loro Paesi migliorino”, ha aggiunto il ministro. (Res)