Speciale difesa: sottosegretario Docherty, Regno Unito vuole dare contribuito concreto a sicurezza regione

20 luglio 2021

- Il Regno Unito vuole dare un contributo concreto alla sicurezza nella regione del Mediterraneo. Lo ha affermato il sottosegretario britannico per l’Europa del Regno Unito, Leo Docherty, intervenendo al Med Dialogues 2022, in corso a Roma. Importanti secondo Docherty sono le relazioni bilaterali, in particolare sul piano della difesa, mantenendo un approccio a 360 gradi nonostante l’attenzione rivolta all’Ucraina e al contrasto all’aggressione russa. (Res)