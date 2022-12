Speciale difesa: Craxi a “Nova”, Sahel obiettivo strategico della politica estera dell’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sahel è diventato un obiettivo strategico della politica estera italiana. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” Stefania Craxi, presidente della commissione Affari esteri e difesa del Senato, a margine dei Rome Med Dialogues 2022 in corso a Roma. “Abbiamo per anni sottovalutato che le sfide che partivano dal Sahel fossero sfide verticali e multidimensionali. Non c’è solo il comparto sicurezza ma anche la cooperazione allo sviluppo che rimane il nostro primo strumento di politica estera”, ha detto Craxi, lanciando una proposta per “scomputare” i fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo dal rapporto deficit Pil o da un eventuale patto di stabilità. “Questo aiuterebbe molto prima di arrivare al grande Piano Marshal di cui si sta parlando”, ha concluso. (Res)