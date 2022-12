Speciale difesa: Ue finanzia laboratorio per la sicurezza cibernetica a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa ucraino ha inaugurato un laboratorio per la cibersicurezza a Kiev, realizzato con il sostegno dell'Ue, che ha consegnato alle forze armate ucraine le necessarie attrezzature. Lo ha reso noto, tramite un messaggio Twitter, l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza. "Oggi il ministero della Difesa ucraino ha inaugurato un Cyber Lab finanziato dal Fondo europeo per la pace. Fornendo un ambiente virtuale realistico per simulazioni in tempo reale, aiuterà a far progredire le competenze pratiche dei professionisti della difesa informatica militare. Continuiamo a rendere l'Ucraina più forte", si legge nel tweet di Borrell. (Beb)