Speciale difesa: Graziano (Fincantieri), cooperazione in Europa non è mai abbastanza

- Serve un grande sforzo da parte di tutti i Paesi europei per “andare oltre gli egoismi” perché dalla guerra in Ucraina “non si torna indietro” e serve una “maggiore cooperazione” affinché l’Europa possa parlare “con una sola voce” su questioni strategiche. Lo ha detto Claudio Graziano, presidente di Fincantieri, al panel “Troubled waters: Maritime (In)Security in the Mena Region” nell’ambito dei Med Dialogues 2022 in corso a Roma. “L’Unione europea ha fatto molti passi avanti, ma la cooperazione non è mai abbastanza”, ha detto Graziano. Il prolungamento della guerra ha spinto alcuni Paesi dell’Europa orientale a “guardare ad altro mercati” per quanto concerne l’industria della difesa, come ad esempio gli Stati Uniti. Eppure, secondo Graziano, c’è allo stesso tempo in Europa una rinnovata consapevolezza del concetto di “autonomia strategica”, intesa anche come migliore cooperazione al livello militare. “L’ambizione è avere anche una maggiore cooperazione tra Unione Europea e Alleanza atlantica”, ha detto Graziano, citando ad esempio le missioni navali Irini (Ue) e Sea Guardian (Nato). (Res)