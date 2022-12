© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non è vero che non si può compiere il processo decarbonizzazione ma bisogna sapere cosa serve e avere l’onestà intellettuale per capire cosa ci serve” anche in termini di tecnologie. Lo ha affermato il professor Giuseppe Zollino, dell’Università di Padova, intervenendo nel corso della conferenza “L’insostenibile prezzo dello spreco”, organizzata da “Amici della Terra”. (Rin)