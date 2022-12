Torino: a processo gli anarchici Cospito e Beniamino, Pala Giustizia blindato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' una mattinata di tensione quella vissuta al Pala Giustizia di Torino. Le Forze dell'ordine hanno creato un cordone di protezione attorno alla struttura per permettere il regolare svolgimento del processo a carico di Alfredo Cospito e Anna Beniamino, militanti della Federazione anarchica informale (Fai) che sono detenuti in carcere e rischiano l'ergastolo per strage politica. Al centro del processo le azioni imputate al gruppo anarchico che, secondo le indagini, avrebbe compiuto numerosi atti terroristici nei confronti di politici, giornalisti e forze dell'ordine. (Rpi)