Legge Bilancio: Bandecchi (Ap), per sostenere natalità servono politiche strutturali

- "L'inverno demografico a cui va incontro l'Italia è una vera e propria emergenza: per questo servono politiche coraggiose, che considerino la natalità come il motore di sviluppo fondamentale del Paese". Lo scrive Stefano Bandecchi, coordinatore nazionale di Alternativa popolare, in una nota. "Le modifiche all'assegno unico universale non possono avere carattere estemporaneo. Per quanto riguarda i congedi parentali, un principio deve essere chiaro: questi devono essere rafforzati soprattutto per a vantaggio dei papà. Su questi punti, la manovra viaggia invece in direzione opposta - prosegue Bandecchi -. Il governo Meloni sta sicuramente dimostrando un'attenzione verso il tema, ma noi crediamo si possa e si debba fare di più per invertire la tendenza demografica negativa che oramai dura da anni". (Com)