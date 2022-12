Autonomia: Meloni, non è pretesto per lasciare indietro parte del territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo vuole favorire l'attuazione dell'autonomia differenziata in tempi rapidi, in un quadro più ampio di riforme per rafforzare e ammodernare l'assetto stato. Non sarà mai un pretesto per lasciare indietro una parte del territorio". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante il suo intervento in video collegamento al festival "L'Italia delle regioni", in corso a Palazzo Lombardia. Colmare i divari esistenti, migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi sono gli obiettivi da raggiungere, ma "non dobbiamo creare disparità" ha sottolineato il premier. "È necessario partire dalle storture: mi riferisco alla riforma del titolo V che su molte materie ha aumentato la conflittualità, con tutto quello che comporta in termini di lungaggini ed efficienza" ha chiosato Meloni.(Rem)