Malesia: i nuovi ministri accettano taglio stipendio del 20 per cento

- I nuovi ministri del governo di unità nazionale della Malesia hanno accettato una riduzione del 20 per cento dei loro stipendi. Lo ha annunciato in conferenza stampa il primo ministro Anwar Ibrahim al termine della prima riunione dell’esecutivo. “Il taglio dei salari non è sufficiente, ma ringrazio i ministri per la loro disponibilità al sacrificio. Questa misura varrà fino a quando l’economia non si sarà ripresa. Fra tre anni rivedremo la decisione”, ha spiegato il capo del governo, che ha già fatto sapere dopo il giuramento che rinuncerà al proprio stipendio in segno di solidarietà con la popolazione, costretta a sacrifici in un momento di ristrettezze economiche. Anwar, che ha anche assunto il ruolo di ministro delle Finanze, è stato affiancato oggi in conferenza stampa dai suoi due vice, Ahmad Zahid Hamidi e Fadillah Yusof, e dal capo della segreteria del governo Mohd Zuki Ali. Il nuovo esecutivo, la cui composizione è stata annunciata venerdì 2 dicembre, comprende 28 ministri, tre in meno rispetto al precedente governo guidato da Ismail Sabri Yaakob.(Fim)