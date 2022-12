Sardegna: riconoscimento nazionale per il Centro cefalee dell'Aou di Sassari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emicrania, infatti, segue fedelmente l’andamento delle fluttuazioni degli ormoni sessuali femminili, presentando fasi di maggiore acuzie e severità nei giorni delle mestruazioni e dell’ovulazione, e si manifesta al massimo della sua disabilità dopo il puerperio e l’allattamento, con un peggioramento, in 1 caso su 3, durante la menopausa. Il centro sassarese, che ha anche il riconoscimento dell’Anircef, l’Associazione neurologica italiana per la ricerca sulle cefalee, è composto attualmente da due ambulatori diretti da due specialisti esperti nel trattamento delle cefalee: il dottor Francesco Zoroddu e la dottoressa Marinella D’Onofrio. A Sassari il numero medio delle visite settimanali ambulatoriali è di oltre 50 e, in casi particolari, può essere previsto il ricovero sia in regime di day hospital che ordinario. Oltre a disporre di procedure condivise per una corretta gestione delle più comuni terapie farmacologiche, il centro garantisce ai pazienti con emicranie croniche farmaco-resistenti l’accesso a terapie innovative quali i nuovi anticorpi monoclonali e l’utilizzo della tossina botulinica. Particolare attenzione viene posta nell’offrire un sostegno psicologico oltre metodiche non farmacologiche non invasive quale la neuromodulazione. È presente un percorso per la gestione dell’emicrania mestruale ed un counselling legato alla varie problematiche specifiche della donna emicranica di tipo contraccettivo, preconcezionale, in gravidanza e allattamento, menopausa. Il Centro promuove e partecipa ad attività di ricerca sull’emicrania nelle diverse fasi della vita della donna. Il Centro cefalee riceve tutti i giorni, escluso sabato e giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 14. (Rsc)