Roma: Santori (Lega), disservizi a planetario per famiglie con disabili, sconti solo a sportello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Niente riduzione o gratuità dei prezzi dei biglietti online o telefonici per le famiglie che vogliono visitare il Planetario se c'è un disabile che avrebbe diritto appunto al biglietto gratuito. Ne dà notizia il capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori, che ha raccolto le numerose segnalazioni ricevute dai cittadini. "Lo 060606, il numero di contatti e informazioni di Roma Capitale, non può processare la prenotazione e invita l'utente a recarsi di persona a prendere i tagliandi. Ma c'è di peggio: il sito ufficiale rimanda a un provider per ottenere il pacchetto online, ma i posti dichiarati disponibili spariscono misteriosamente non appena si segnala la presenza di un disabile. L' unica soluzione è ancora quella del ritiro in presenza. Un'odissea, ma non nello spazio, e in cui la sola coordinata certa sono i disservizi che si continuano a registrare nel sistema delle prenotazioni e dei servizi ai disabili nei Musei di Roma Capitale. "La Giornata internazionale delle persone con disabilità, appena trascorsa, non può essere svilita a semplice occasione per formulare buoni propositi. La Lega chiede trasparenza, anche alla luce di quanto denunciato di recente ai Mercati di Traiano, sempre su queste problematiche. Chiediamo subito chiarimenti e la convocazione della Commissione Roma Capitale e innovazione tecnologica per verificare tutti i processi informatici e le tecnologie a disposizione per i disabili nelle strutture museali capitoline", conclude Santori. (Com)