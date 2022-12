Cina: indice Caixin per i servizi scivola a 46,7 punti a novembre, peggior performance in 6 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comparto dei servizi in Cina è scivolato nella zona di contrazione a novembre, registrando la peggior performance da sei mesi per effetto della strategia di "tolleranza zero" contro il Covid-19. L'indice dei responsabili degli acquisti (Pmi) stilato da Caixin e S&P Global Services è passato dai 48,4 punti di ottobre ai 46,7 di novembre, segnando la terza contrazione consecutiva su base mensile. Mentre il sottoindice per i nuovi ordini d'esportazione è rimasto nella zona d'espansione a causa dell'allentamento delle restrizioni sui viaggi internazionali, le restrizioni anti-epidemiche hanno colpito con particolare durezza l'occupazione: il relativo indicatore è crollato al di sotto dei 50 punti per la decima volta in 11 mesi, per effetto dei tagli ai posti di lavoro successivi alla contrazione della domanda. (Cip)