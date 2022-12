Imprese: Gianetti (Intesa Sanpaolo), entusiasti di aver incrementato la nostra partecipazione in CreditAccess India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo entusiasti di aver incrementato la nostra partecipazione in CreditAccess India, società leader mondiale nel settore e realtà in cui crediamo fortemente capace di coniugare un forte set di valori con una redditività sostenibile nel tempo, caratteristiche ampiamente riconosciute dal mercato”. Lo ha sottolineato Flavio Gianetti, Executive Director M&A and Group Shareholdings Intesa Sanpaolo. “Tale iniziativa si inserisce nel solco delle molteplici attività che il nostro Gruppo porta avanti da anni in ambito nazionale nel campo della solidarietà sociale, della lotta alle diseguaglianze e a favore di uno sviluppo economico inclusivo. Crediamo fermamente – ha affermato – che tale impegno possa e debba essere esteso a livello internazionale in contesti come quello dell’India, garantendo lavoro e autonomia economica a tante donne e alle loro famiglie, supportando una crescita sostenibile e inclusiva del tessuto imprenditoriale locale”.(Rin)