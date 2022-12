Regioni: Fedriga, firma istituzionalizzazione Conferenza passaggio importantissimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un passaggio importantissimo "è la firma dell'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni: tutti i presidenti firmeranno poi ci saranno dei disegni di legge che passeranno in ogni Consiglio e finalmente la Conferenza avrà la dignità di essere istituzionalizzata dopo tanti anni. Vuol dire un rapporto non soltanto 'di fatto' ma formale, tra il sistema delle Regioni e il governo nazionale". Lo ha affermato questa mattina il presidente della Regione Friuli Venezia-Giulia, Massimiliano Fediga, a margine dell'apertura del primo festival delle Regioni e delle Province autonome, in corso di svolgimento a Palazzo Lombardia. Tra le Regioni non sono però mancate tensioni, soprattutto in merito alla gestione del fondo sanitario: "Non è scontato, su un tema così delicato come il diritto alla salute dei cittadini, trovare l'unanimità del voto tra tutte le Regioni d'Italia, che tante volte hanno interessi che non collimano. È la grande capacità dei presidenti delle Regioni, che abbiamo visto durante la pandemia e anche in questo reparto estremamente difficile, ma che ha trovato un risultato positivo" ha poi chiosato Fedriga. (Rem)