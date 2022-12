Imprese: Brichetti (CreditAccess India), aumento partecipazione Intesa Sanpaolo elemento positivo nel percorso di crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aumento della partecipazione di Intesa Sanpaolo in CreditAccess India “rappresenta un elemento straordinariamente positivo nel nostro percorso di crescita, capace di creare valore per tutti gli stakeholder grazie al contributo strategico, finanziario e tecnico portato dalla banca”. Lo ha evidenziato Paolo Brichetti, fondatore e Ad di CreditAccess India. “Ci aspettiamo una ulteriore forte crescita delle nostre attività e manteniamo l’obiettivo di servire 10 milioni di clienti entro fine 2025. In questo percorso, il supporto di una realtà con una visione internazionale come Intesa Sanpaolo è cruciale”, ha spiegato.(Rin)