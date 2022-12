Ue: Urso, semplificare gli aiuti di stato penalizzerebbe l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- La proposta della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen sulla possibilità di semplificare le norme sugli aiuti di Stato è "una strada che potrebbe aggravare la questione europea perché vi sono Paesi come la Germania, che hanno risorse importanti e significative da poter investire, e altri paesi come l'Italia, non soltanto l'Italia anche la Francia e altri Paesi europei che non hanno queste risorse nazionali". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, ospite di "Omnibus" su La7 . "Ci troveremmo come ci siamo ritrovati sul fronte energetico con la Germania che sussidia le imprese le famiglie e quindi crea un vantaggio competitivo rispetto alle imprese e alle famiglie italiane, francesi e europee. Questo sarebbe una toppa peggiore del buco. La risposta deve essere europea come quella del Pnrr. Un'altra ipotesi ho letto come possibile - ha aggiunto - è quella di un fondo sovrano europeo". "Gli Stati Uniti per rispondere all Cina ha varato un piano di investimenti sotto forma di sussidi e incentivi dalle imprese e l'Europa ha "la necessità di varare un grande piano industriale produttivo che consenta alle imprese europee di reggere questa sfida e magari di incentivare gli investimenti in Europa. Serve "una risposta europea", ha concluso. (Rin)