Bosnia: rappresentante Ue Sattler, adesione è possibile, Cina e Russia vogliono metterla a repentaglio

- L’adesione all’Unione europea della Bosnia Erzegovina è possibile e la strada è percorribile. Lo ha detto il rappresentante speciale dell’Unione europea per la Bosnia Erzegovina, Johann Sattler, nel corso di una audizione presso la Camera dei deputati. Sattler ha sottolineato la necessità di fornire investimenti nel Paese sia a livello economico che politico. “L’Italia ha investito in modo importante con il fondo della cooperazione e con il contributo miliare per la sicurezza del Paese tramite la missione dell’Unione europea”, ha ricordato il rappresentante speciale secondo cui ci sono attori che “non sono benevoli nei nostri confronti” e che vogliono mettere a repentaglio il processo di adesione europea della Bosnia, come “Russia, Cina e Paesi del Golfo, Arabia Saudita”. Queste “sono tutte buone ragioni per investire in questa regione”, ha evidenziato Sattler. Il rappresentante ha chiarito che la Bosnia "non è riuscita a soddisfare tutti requisiti delle 14 priorità chiave" poste negli scorsi anni a Sarajevo dalla Commissione europea, "ma credo che in questo momento sia necessario andare avanti" nel processo di adesione. Sattler ha spiegato che serve una "coalizione di volenterosi" per favorire il percorso e che l'Italia potrebbe esserne la capofila. (Res)