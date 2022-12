Russia: Cremlino, non siamo d'accordo con opinione di Scholz su efficacia delle sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cremlino non è d'accordo con l'opinione del cancelliere tedesco Olaf Scholz che suggerisce che le sanzioni contro la Russia sono efficaci. Così il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov ha commentato l'intervista di Scholz uscita sulla rivista statunitense "Foreign Affairs", in cui il cancelliere tedesco ha osservato che le sanzioni imposte dall'Ue e dalla Nato hanno avuto successo. "Ovviamente, alcuni problemi sorgono a causa delle sanzioni, ma finora non sono stati di natura critica, e qui si può discutere con il signor Scholz. In realtà, gli esperti vedono perfettamente il processo di adattamento dell'economia russa a queste condizioni e negarlo sarebbe poco professionale", ha affermato Peskov durante un briefing con la stampa. A parere del portavoce del Cremlino, le sanzioni hanno un effetto negativo per gli europei, inclusa l'economia tedesca. "Inoltre, sarebbe poco professionale negare il danno che le sanzioni infliggono ai Paesi europei. (...) Questo danno è evidente anche per l'economia della Germania. Lo sanno benissimo i nostri specialisti, gli specialisti a Bruxelles e gli specialisti a Berlino", ha concluso Peskov. (Rum)