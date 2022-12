Sardegna: Cuccu (IS), azioni urgenti per salvaguardare attività artistiche del Lirico di Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Teatro Lirico di Cagliari versa ormai da troppo tempo, in uno stato incerto. I risultati negativi sono evidenti e la mancanza di pubblico è ben nota ai media locali e ai social. Per questo è necessario, assolutamente attivare con urgenza tutte le azioni possibili al fine di salvaguardare la qualità artistica, la produttività delle masse artistiche ed i livelli di occupazione”. Così la consigliera regionale di Idea Sardegna, Carla Cuccu, che ha presentato una interrogazione alla Giunta sulle attività della Fondazione Teatro di Cagliari. Cuccu ha ricordato che “il Teatro Lirico necessita di avere una gestione che garantisca continuità, perché il principale obiettivo della Fondazione Lirica nella nostra regione è quello di consentire ad un pubblico più ampio possibile di fruire di spettacoli lirici, sinfonici e cameristici di altissima qualità. Per questo ho richiesto di avere accesso agli atti al fine di ottenere, con urgenza, tutti i dati delle vendite dei biglietti a partire dal primo spettacolo aperto al pubblico del 2021”. La consigliera di Idea Sardegna ha inoltre evidenziato che "non avere cura del mondo dello spettacolo in tutte le sue forme, significa non cogliere l'importanza essenziale che, invece, riveste nella formazione e nella crescita culturale dei cittadini. Ecco perché continuerò a seguire gli sviluppi delle attività del Teatro Lirico di Cagliari, da sempre rinomato e apprezzato dal pubblico per le sue attività eccellenti". (Rsc)