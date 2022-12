Russia: Cremlino, tetto sul prezzo non influenzerà operazione speciale in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'introduzione del tetto sul prezzo al petrolio russo non influenzerà il finanziamento dell'operazione militare speciale in Ucraina. Come ha spiegato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, l'economia della Federazione Russa ha il potenziale per soddisfare tutte le sue esigenze. "L'economia della Federazione Russa ha il potenziale necessario a garantire completamente tutte le esigenze nell'ambito dell'operazione militare speciale, e tali misure non influenzeranno questo", ha detto Peskov, rispondendo in corso di una conferenza stampa alla domanda in merito. (Rum)