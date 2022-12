Iran: ministro Tajani, scioglimento polizia morale sarebbe "segnale positivo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se la notizia dello scioglimento della polizia morale in Iran venisse confermata sarebbe certamente un segnale positivo, ma bisogna capire se si tratti della verità. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando a margine di un evento sulla lotta alla corruzione ospitato alla Farnesina. "Seguiamo con grande attenzione e preoccupazione ciò che succede in quel Paese. Continuiamo a difendere la libertà di espressione, fortunatamente siamo riusciti a ottenere la liberazione di Alessia Piperno e ci auguriamo che si torni alla normalità. Il nostro appello al governo dell'Iran - ha aggiunto - è di chiudere la stagione di violenze nei confronti dei manifestanti perché quello che sta accadendo è in contrasto con il rispetto dei diritti umani. Se la scelta di sciogliere la polizia morale fosse confermata sarebbe un segnale positivo, ma aspettiamo", ha concluso Tajani. (Res)