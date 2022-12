Corea del Sud: Yoon paragona sciopero autotrasportatori a minacce nucleari nordcoreane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, ha rivolto un attacco senza precedenti al sindacato degli autotrasportatori protagonista da quasi due settimane di uno sciopero nazionale che ha causato danni logistici non indifferenti all'economia del Paese. Yoon, che ha già firmato un decreto per costringere parte degli autotrasportatori a tornare al lavoro, ha dichiarato che il governo deve rispondere alla mobilitazione sindacale con durezza, come per le minacce provenienti dalla Corea del Nord: "Se avessimo perseguito una politica nordcoreana sulla base del principio di intolleranza nucleare, non staremmo affrontando la minaccia nucleare della Corea del Nord come stiamo facendo ora", ha affermato il presidente sudcoreano riferendosi allo sciopero. "Il circolo vizioso si ripeterà, se cederemo alle attività illegali e alla violenza", ha aggiunto Yoon, aggiungendo che i vertici sindacali dell'autotrasporto dovrebbero essere "puniti" per aver impedito il ritorno al lavoro dei loro iscritti. Secondo una fonte della presidenza coreana interpellata dal quotidiano "Korea Herald", Yoon ha affiancato lo sciopero e le minacce armate nordcoreane solo per sottolineare la determinazione della sua amministrazione a proteggere sia il benessere economico dei sudcoreani, sia la loro sicurezza. (segue) (Git)