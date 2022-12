Corea del Sud: Yoon paragona sciopero autotrasportatori a minacce nucleari nordcoreane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sciopero nazionale indetto il 24 novembre dal principale sindacato degli autotrasportatori della Corea del Sud è già costato al Paese 1.600 miliardi di won (1,23 miliardi di dollari) in termini di mancate spedizioni. Lo ha reso noto il ministero dell'Industria coreano il primo dicembre scorso. In un contesto di continuo aumento del prezzo dei carburanti, i sindacati chiedono al governo di rendere permanente il sistema provvisorio di sostegno al reddito che il governo ha introdotto lo scorso giugno, e di estenderlo a camionisti in altri settori, come quello energetico. Alla protesta prendono parte circa 25mila autotrasportatori. Cinque mesi fa un analogo sciopero indetto dagli autotrasportatori ha causato blocchi e ritardi, comportando in otto giorni danni economici stimati in 1,2 miliardi di dollari e un temporaneo taglio della produzione di grandi compagnie nazionali come Hyundai Motor e Posco. (segue) (Git)