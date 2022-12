Corea del Sud: Yoon paragona sciopero autotrasportatori a minacce nucleari nordcoreane (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana la comunità imprenditoriale della Corea del Sud ha sollecitato gli autotrasportatori del Paese ad accettare negoziati, affermando che la loro mobilitazione collettiva sta danneggiando l'economia in un contesto già difficile. Il vicepresidente della Korea International Trade Association (Kita), Jeong Marn-ki, ha definito lo sciopero una "azione collettiva irragionevole": "La nostra industria sperimenta di nuovo difficoltà logistiche in un momento già difficile a causa del rallentamento economico mondiale"; ha dichiarato. Secondo Jeong, "l'unione dei camionisti deve fermare immediatamente la loro azione collettiva di negazione del trasporto e giungere a una soluzione positiva per tutte le parti, inclusi spedizionieri, autisti e fornitori dei servizi di trasporto". Inoltre, il rappresentante imprenditoriale ha dichiarato che l'Assemblea nazionale e il governo non dovrebbero accettare le rivendicazioni degli autotrasportatori nel tentativo di "accantonare il problema", ma assumere una posizione "decisa e basata sulle regole". (segue) (Git)