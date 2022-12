Corea del Sud: Yoon paragona sciopero autotrasportatori a minacce nucleari nordcoreane (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo sudcoreano e il sindacato degli autotrasportatori hanno tentato un primo confronto dialettico il 28 novembre, ma non sono giunti a nessuna accordo. Nei giorni scorsi il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol ha ordinato ai conducenti di autobetoniere del Paese di tornare al lavoro. Il presidente è ricorso a un ordine esecutivo emergenziale con effetto immediato, come già minacciato all'inizio dello sciopero. "Non è giusto che (il sindacato degli autotrasportatori) prenda in ostaggio i mezzi di sostentamento delle persone e l'economia nazionale per i propri interessi", ha dichiarato il presidente nel corso di una riunione di gabinetto che si è conclusa con la firma dell'ordinanza. La mancata ottemperanza da parte degli autotrasportatori interessati può comportare la revoca della patente, sino a tre anni di reclusione o multe sino a 30 milioni di won (22.500 dollari). (Git)