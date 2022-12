Lombardia 2023: Fontana, 12 febbraio confermato, governo valuti sul 13

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Le date per le prossime elezioni regionali sembrano essere confermate. "Il 12 febbraio sicuro - ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell'inaugurazione de "L'Italia delle Regioni", in corso a Palazzo Lombardia -, adesso bisogna cercare di capire se il Governo stia valutando se fare anche il 13 febbraio o fare solo il 12. A breve dovremmo avere delle risposte". La risposta dovrebbe arrivare entro la settimana perchè "poi bisogna convocare subito i comizi, per cui non credo che oltre la settimana. Inizio della prossima al massimo" ha chiosato Fontana.