Germania-Cina: Scholz mette in guardia dall'isolamento di Pechino

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, mette in guardia dall'isolamento della Cina e da una nuova divisione del mondo in blocchi contrapposti. Allo stesso tempo, in un contributo per il periodico “Foreign Affairs”, il capo del governo federale esorta Pechino a rispettare le regole delle Nazioni Unite e consentire una concorrenza paritaria per le aziende europee. Scholz contraddice la tesi secondo cui il mondo si sta muovendo verso una nuova era di bipolarismo tra Stati Uniti e Cina. “Non condivido questo punto di vista”, scrive l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD). Il cancelliere aggiunge che, durante la fase della globalizzazione successiva alla Guerra fredda, anche la Cina è diventata un “attore globale”, recuperando un ruolo svolto per lunghi periodi nella storia. “L'ascesa della Cina non giustifica l'isolamento di Pechino o le restrizioni alla cooperazione”, afferma il capo del governo federale. Allo stesso tempo, Scholz evidenzia che “il crescente potere della Cina non giustifica pretese di egemonia in Asia e oltre”. Secondo il capo del governo federale, “il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali non può mai essere una questione interna di un singolo Stato”, poiché tutti i membri delle Nazioni Unite sono “impegnati a sostenere questi diritti e libertà”. Scholz prosegue chiedendo parità di condizioni per le aziende europee e cinesi, notando come Pechino “sta facendo troppo poco in questo senso e ha chiaramente intrapreso un percorso verso l'isolamento e l'allontanamento dall'apertura”. Per Scholz, infine, le regioni in via di sviluppo hanno “tutto il diritto” di cogliere le opportunità offerte dalla globalizzazione e anche di esigere “maggiore voce in capitolo nelle questioni mondiali”. (Geb)