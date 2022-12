Legge Bilancio: Blangiardo (Istat), riduzione durata Rdc interessa circa un beneficiario su cinque

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, “secondo le stime sono soggetti a riduzione della durata del beneficio circa 846 mila individui, vale a dire poco più di un beneficiario su cinque: la loro incidenza tuttavia è di oltre un terzo se si considerano i soli beneficiari in età compresa fra 18 e 59 anni”. Lo evidenzia il presidente dell'Istat, Gian Carlo Blangiardo, in audizione di fronte alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato sulla legge di Bilancio.(Rin)